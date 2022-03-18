عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعا مع ممثلي سفارة سيراليون للتباحث حول مذكرتي تفاهم بشأن استقدام العمالة الأهلية والعمالة المنزلية.



وتأتي هذه المباحثات ضمن جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لفتح قنوات استقدام العمالة من دول جديدة وزيادة عدد الدول التي تستقطب منها الكويت العمالة في القطاعين الأهلي والمنزلي، وتم في ختام الاجتماع الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروعين، واتفق الجانبان على الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع. ضم اللقاء من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي ومدير إدارة استقدام العمالة ناصر الموسوي وكلا من عبدالعزيز خليفة محمد - باحث قانوني بإدارة العلاقات الدولية أحمد محمد الزيد - مترجم بإدارة العلاقات الدولية ونعيمة الداود وعلياء الموسوي من إدارة استقدام العمالة وبحضور ممثل الإدارة القانونية بوزارة الخارجية خير النساء القلاف.



وضم وفد سيراليون برئاسة مومودو اداما ووري - رئيس ديوان البعثة وسيريل بارنز - الملحق الاعلامي وابوبكر امبايو - سكرتير ثان ولمياء البوعينين - مترجم.