هادي العنزي



أحرز اليرموك لقب دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وضمن تأهله إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد تغلبه على نظيره النصر 87-86 نقطة في ختام منافسات الجولة الـ 3 لـ «بلاي أوف» الدور النهائي.



حضر المباراة الختامية لدوري الدرجة الأولى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رشيد العنزي، حيث توجوا اليرموك بالمركز الأول، وقلدوا الميداليات للاعبي الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى.



وبذلك، عاد «أبناء مشرف» من بعيد، فبعدما كانوا متأخرين أحرزوا فوزين متتاليين على نظيرهم «العنابي»، ليحرزوا اللقب، ويحجزوا بطاقة التأهل للدوري الممتاز، إذ جاءت آخر الموجهات متكافئة بدرجة كبيرة، وتمكن النصر من تشكيل عبء ثقيل على كاهل المدرب الوطني لليرموك خالد القلاف ولاعبيه، لكن الحسم جاء بفارق «نقطة» واحدة لمصلحة اليرموك، ليدخل النصر ومدربه خالد الصعب في حسابات التأهل إلى من جديد، حيث سيخوص 3 مواجهات حاسمة بنظام «بلاي اوف» مع برقان خامس ترتيب الدرجة الممتازة.