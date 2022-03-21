مبارك الخالدي



أكد مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فهد عوض في تصريح لـ «الأنباء» إجراء تعديلات طارئة على قائمة لاعبي المنتخب الوطني الأول بسبب الإصابات، مضيفا انه قبل ساعات قليلة من سفر بعثة الأزرق الى معسكره في مالطا وكذلك سفر منتخبنا الأولمبي الى تركيا في مهمة مماثلة وبعد ورود آخر التقارير الطبية للاعبين قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة التشيكي لافيكا استبعاد اللاعبين شبيب الخالدي وأحمد الزنكي وعيد الرشيدي وحمد الحربي بداعي الإصابات واتخذ قرارا بضم اللاعبين فهد الأنصاري ويوسف ناصر ويوسف الحقان وناصر لافي للانضمام الى الأزرق.



ولفت عوض إلى ان الإصابات متفاوتة وتتطلب مراحل علاجية مختلفة وتأهيلا خاصا، معبرا عن أسفه لما تعرض له اللاعبون.



وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» ان المدرب لافيكا عبر عن انزعاجه من إقامة مباريات الجولة المشار إليها برمتها، مشيرا إلى المقربين منه ان ما كان يخشاه قد حدث، متمنيا ألا تؤثر تلك الإصابات على خطط البرنامج الإعدادي للمنتخب، مبديا ثقته بالعناصر التي تم استدعاؤها.



ومن المقرر أن يغادر الأزرق البلاد فجر اليوم الى مالطا لإقامة معسكر قصير يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي لاتفيا ومالطا في إطار استعداداته لاستضافة مجموعته الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين والتي تضم إلى جواره منتخبات إندونيسيا ونيبال والأردن والتي تقام في يونيو المقبل.