تستضيف الكويت بطولة كرة سلة الشوارع 3 ضد 3 (ريد بل هاف كورت)، ويشهد الحدث مرحلة تصفيات في 22 و23 مارس على أن تقام النهائيات في 24 منه.



وتعتبر البطولة فريدة من نوعها بفضل أسلوبها القائم على اللعب السريع في مباريات تمتد 10 دقائق دون توقف وتصاحبها موسيقى صاخبة.



وتستخدم في المباريات كرة خاصة تسمى «سبالدينغ ريد بل هاف كورت» قياس 7، وثمة نظام معتمد في البطولة لرصد نقاط الفرق المشاركة يعرف برصيد «امتلك الملعب» (Own the Court) اذ يحصل الفريق على 5 نقاط بعد كل فوز، على أن يتوج باللقب من يحصد أعلى رصيد إجمالي تراكمي في 4 مباريات وعندها ينال 6 نقاط إضافية.



وفي حال تساوى فريقان في الرصيد الإجمالي تقام مواجهة مباشرة بينهما فيحصل الفائز على الإضافة، أما إذا حصدت 3 فرق الرصيد الإجمالي نفسه، فعندها تنتقل إلى جولة «الموت المفاجئ» لكسر التعادل عبر الرميات الحرة.



ومن شأن المباراة التي تستمر 10 دقائق فقط أن تختبر قدرة الفريق المشارك على التحمل، خصوصا أن الساعة لا تتوقف، وإذا بلغ أحد الفرق 21 نقطة قبل نهاية الوقت، فإن المباراة تنتهي تلقائيا، أما إذا انتهت بالتعادل فيتم عندها الانتقال إلى الوقت الإضافي، على أن يكون الفوز من نصيب أول فريق يسجل نقطتين.