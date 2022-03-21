الرشيدي: تنظيم رائع وأجواء ودية بروح إيجابية والمنافسة قوية ومتكافئة

هادي العنزي



توّج فريق الجيش الكويتي بطلا لبطولة السفارة الفرنسية الودية بعد تغلبه على الفريق التونسي 2-1 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمدينة جابر الأحمد، فيما جاء الفريق المصري ثالثا.



وشهدت البطولة مشاركة 12 فريقا من مختلف سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وحضور أكثر من 300 شخص، من ديبلوماسيين، ولاعبين، كما شهد اليوم الرياضي الذي نظمته السفارة الفرنسية على هامش البطولة العديد من الفعاليات التي شهدت مشاركة من قبل العديد من الديبلوماسيين وأسرهم.



من جانبها، أبدت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر سعادتها الغامرة بالتجمع الكبير الذي شهدته البطولة الودية، بحضور العديد من الديبلوماسيين وعائلاتهم، لتعزيز القيم الرياضية، وقيم الألعاب الأولمبية بالنظر إلى استضافة باريس الألعاب الأولمبية 2024، كما أنه جاء فرصة رائعة للاحتفال بمرور 60 عاما على الصداقة الكويتية - الفرنسية. وقالت لـ «الأنباء»: «الهدف من إقامة البطولة خلق أجواء رياضية ودية بين ممثلي السفارات والمؤسسات الكويتية، وقد قبلت العديد من السفارات المشاركة في البطولة، مما ساهم بشكل كبير في نجاحها، وقد استمتعنا بالأجواء الودية والتنافسية التي شهدتها البطولة، وبعد النجاح الذي شهدناه جميعا، نأمل أن تقام هذه المناسبة الرياضية العام المقبل». بدوره، شكر ممثل الاتحاد الرياضي العسكري العقيد ركن د.بدر الرشيدي السفارة الفرنسية على حسن تنظيم البطولة الأولى للسفارات، وإتاحة الفرصة لفريق الجيش الكويتي للمشاركة، مضيفا: «بشكل عام التنظيم جاء رائعا، وشهدنا العديد من المباريات الجيدة من حيث التنافسية بين الفرق المشاركة، ونأمل استمرار مثل هذه الفعاليات الرياضية مستقبلا».



وذكر الرشيدي أن الجميع سعيد بالحضور والمشاركة، مضيفا نشكر الجميع على المشاركة الإيجابية، والروح الودية التي كانت حاضرة طوال اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى، ونأمل التوفيق للجميع».



من جهته، أكد السفير المصري أسامة شلتوت أن الاحتفال باليوم «الفرانكفوني» الذي نظمته السفارة الفرنسية جاء منظما بدرجة عالية، ومفرحا في كل تفاصيله، ومضيفا: «حظينا بأجواء مثالية على مدار يوم كامل، ومن شأن مثل هذه المناسبة أن تزيد أواصر التعاون والصداقة بين الشعوب».



إلى ذلك، أشارت نائبة السفير البريطاني سونيا ميت إلى أن مشاركة العديد من السفارات في الكويت في نشاط رياضي اجتماعي أمر يبعث على السعادة. وقالت: «الجميع حضر للاحتفال بالمشاركة الإيجابية بهذه البطولة، وبالنسبة للفريق البريطاني فإنه لسوء الحظ غادر قبل التأهل للدور قبل النهائي بعد ثلاث مباريات، لكننا سعداء بالمشاركة بشكل عام».



أما القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر، فقال ان الأجواء رائعة، وفي كل مرة نجتمع مع الزملاء الديبلوماسيين نقوم بأنشطة تفاعلية، ورياضية معا، كما أكدت الملحق الثقافي في السفارة الأرجنتينية لاودا بيريرا أن اليوم رائع في مجمله، من حيث التنظيم، والفعاليات المختلفة، والمشاركة الإيجابية، والأجواء السعيدة التي تخللتها البطولة.