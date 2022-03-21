تنطلق اليوم منافسات دوري كرة «طائرة السيدات» ضمن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، اذ تقام على صالة الجامعة الأمريكية مواجهتان الأولى تجمع جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية، في تمام الساعة الخامسة، تعقبها مباراة كلية بوكسهيل مع الجامعة الأمريكية وتقام المنافسات بخروج المغلوب، بمشاركة 7 كليات سيتم تأهل الفائزين الى الدور قبل النهائي. وفي إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة القدم الصالات للرجال تغلب فريق اكاديمية سعد العبدالله على كلية الكويت للعلوم 9-1 بينما حقق فريق الجامعة الأسترالية الفوز على الجامعة الأمريكية 2-1، وألحق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هزيمة بفريق جامعة الكويت 4-1، بينما تلقت كلية القانون الهزيمة من جامعة الخليج 6-3. ويسدل الستار اليوم على منافسات دوري المحافظات لكرة القدم للمرحلة المتوسطة بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي الجهراء صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع العاصمة صاحب الترتيب الخامس بدون رصيد، بينما يخوض حولي صاحب الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة مواجهة قوية امام مبارك الكبير الوصيف برصيد 7 نقاط ومتساو مع الجهراء في عدد النقاط، ويمني أبناء المنطقة العاشرة النفس بتحقيق الفوز وتعثر الجهراء حتى يتوج بلقب النسخة الأولى، بينما حصل فريق الفروانية الرابع برصيد 3 نقاط على راحة من الجولة الأخيرة بعد انسحاب فريق منطقة الأحمدي.