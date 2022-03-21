هادي العنزي



أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن ثمة عدد من التشريعات البرلمانية المقبلة من شأنها إسعاد الأسرة الرياضية، ومساعدة المتميزين والموهوبين في مختلف الألعاب.



جاء ذلك خلال استقبال الشحومي لفريقي نادي القرين تحت 13 و15 سنة لكرة السلة الفائزين بلقب الدوري للموسم الحالي في مرحلتيهما السنية، مساء أمس الأول في ديوان الشحومي بمنطقة سلوى، موضحا أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة د.عبدالله الطريجي تعكف على دراسة أكثر من تصور من شأنه اسعاد الأسرة الرياضية والأخذ بالرياضة الكويتية إلى الأمام، وبما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية على مختلف الصعد.



وأبدى نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي سعادته باستقبال أبنائه أبطال الدوري لكرة السلة، قائلا: «سعداء بتكريم الأبطال، ونتمنى التوفيق لجميع الرياضيين في مختلف الألعاب، وكلهم أبنائي وإخواني وأتشرف بهم جميعا، ودعم أبنائنا الرياضيين يعد أكبر استثمار نقدمه للمستقبل، ونادي القرين جزء لا يتجزأ من منظومة رياضية متكاملة، نتمنى دائما أن ترسم الابتسامة على وجوه أهل الكويت جميعا، ونقدر جهود مجلس إدارة نادي القرين برئاسة سعود لافي الشحومي، وأمين السر ورئيس جهاز كرة السلة عبدالكريم الشحومي، وحرصهم على تطوير جميع الألعاب في النادي، والمنافسة على المراكز الأولى».



من جانبه، أكد أمين السر العام بنادي القرين عبدالكريم الشحومي لـ «الأنباء» أن الإنجازات التي يحققها لاعبو القرين تأتي نتيجة عمل مدروس من قبل مجلس الإدارة، مقرون بخطط تنفيذية، ذات مدد زمنية محددة، تعتمد بناء شخصية الرياضي بالدرجة الأولى، إلى جانب تطوير مهاراته الفردية والجماعية، وهذا واجبنا، وأمانة في رقابنا.



وأشاد عبدالكريم الشحومي بدعم نائب رئيس مجلس الأمة وحرصه على تكريم أبنائه اللاعبين، مضيفا: «سعداء بحفاوة الترحيب، والتكريم لأبطال الكويت لكرة السلة، ونأمل تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المتبقية من الموسم الحالي، والموسم المقبل، وسوف نواصل تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لجميع فرق النادي دون استثناء، ونشكر الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وأولياء أمورهم على حرصهم على الارتقاء بنتائج النادي في جميع الألعاب».