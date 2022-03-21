يعقوب العوضي



عقد اتحاد كرة اليد اجتماعا عاديا لتطوير اللعبة دعا إليه قدامى اللاعبين وعدد من المدربين والإعلاميين مساء أول من أمس.



وترأس الاجتماع أمين السر قايد العدواني بحضور عضو مجلس الإدارة عبدالله الذياب، والمدير الفني خالد الشرجي، ومدير المنتخبات محمد الخميس، ود.محمد السماك واللاعب السابق ومدير اللعبة بنادي العربي سابقا رائد الزعابي، واللاعب السابق عبدالله الصالح، ومدرب الصليبخات والقرين سابقا عباس طه والإعلامي وعضو مجلس الإدارة السابق حامد العمران وموجه عام تربية بدنية في وزارة التربية د.وليد عايش، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير اللعبة.



وقدم خالد الشرجي شرحا تفصيليا حول خطة الإعداد والتي تضمنت التعاقد مع جهاز فني إسباني مكون من المدرب إيسودرو لقيادة منتخب الشباب والإشراف على منتخبي الناشئين والأشبال، والمدرب ديغو دورادو لقيادة منتخب الناشئين بالإضافة إلى المدرب سانشيز نيفيز لقيادة الأشبال.



ومن زاوية أخرى، يشارك منتخبنا الوطني للشباب في دورة الألعاب الخليجية المقررة مايو المقبل بغرض إعداده للتصفيات الآسيوية المقبلة. كما سيشارك المنتخب الأول بدورة الألعاب الآسيوية المقبلة، حيث يسعى الاتحاد لإنشاء منتخب يتراوح معدل أعمار اللاعبين فيه بين 20 و 26 سنة مطعما بـ 3 لاعبين خبرة.



وسيشارك منتخب الناشئين في بطولة كأس البحر الأبيض المتوسط فبراير المقبل والذي تشارك فيه منتخبات من أوروبا وأفريقيا. من جهة أخرى، اتخذ مجلس الإدارة قرارا بتغيير نظام بطولات كأس الاتحاد لتقام بنفس نظام بطولات الكؤوس في الاتحاد الآسيوي ليتناسب عطاء اللاعب الكويتي مع المنافسات الدولية المختلفة وتفاديا لعنصر الإرهاق البدني. إلى ذلك، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين ضمن الجولة 15 من الدوري الممتاز، فيلتقي في الـ 6:15 الكويت مع برقان، والفحيحيل مع العربي في الـ 8:00.



كما تقام مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، فيلتقي الصليبخات مع التضامن.