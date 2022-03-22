تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه أقيم ظهر اليوم (احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي) وذلك بمصفاة ميناء عبدالله.

ووصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد عبداللطيف الفارس ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس وليد خالد الرشيد البدر.

وقد تم عزف النشيد الوطني ثم تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وبمعيته سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بتدشين التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي وبعدها تفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.

ثم غادر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

بعدها توجه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله إلى موقع الحفل حيث استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وقد ألقى ممثل سمو الأمير حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله كلمة بهذه المناسبة.

وفيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الحضور الكريم

نلتقي اليوم بكل فخر واعتزاز تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتدشين مشروع الوقود البيئي بتشغيله الكامل.

وإننا نبرهن اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها وبتوجيه من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعهداتنا المسؤولة عن تلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي للوقود النظيف متوافقين مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأكثر التزاما بمعايير الجودة والسلامة العالمية.

ونترجم اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة دولة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية.

ونؤكد اليوم توجهنا الواضح وأولويتنا القصوى لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الكويت وتمكينهم من العمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي في بلدهم وليكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق لدولة الكويت والعالم أجمع الرخاء والتطور في كافة أوجه الحياة واقتصاداتها.

فعلى بركة الله وبمباركة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وشعب الكويت الكريم الوفي نطلق مشروع الوقود البيئي بتشغيله الكامل مترجمين أولوياتنا متسلحين بالإخلاص والوفاء لكويت جديدة سلاحها (الجد والعمل والتفاؤل والتطلع) وشعارها (مستقبل أخضر) لأهم نعمة أنعمها الله على الإنسان في الأرض وأهم موارد الحياة متضرعين إليه سبحانه وتعالى أن يتوج مساعي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى ما فيه خيرها وخير العالم أجمع.

وختاما.. لا ننسى جهود أبناء الكويت المخلصين القائمين على تنفيذ المشروع ونقدر التزامهم ونفخر بهم وبإنجازهم المشهود ويشرفني أن أنقل لهم شكر وتقدير سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما نشكر جهود وسائل الإعلام الداعمة لتغطية ومتابعة المشروع إعلاميا ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".