عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان، عن تقديم منحة دراسية للفصل الصيفي بالجامعات الأميركية للطلبة الكويتيين من مدارس التعليم العام.



وأوضح السلطان في نشرة للمناطق التعليمية، أن المنحة تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والسفارة الأميركية لإعطاء الفرصة لأبنائنا الطلاب للالتحاق بالبرنامج الصيفي عن بعد Online للتحضير للتعليم الجامعي بأميركا، وهي منحة دراسية للفصل الصيفي بالجامعات الأمريكية 2021-2022 للطلبة الكويتيين من مدارس التعليم العام لصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS.



وأضاف أن البرنامج يعمل على تحسين مستوى الطلاب الكويتيين في اللغة الانجليزية والمشاركة في دورات تأهيلية للالتحاق بالكليات، واكتساب إدراك أفضل لمفهوم ومزايا استكمال التعليم العالي بأميركا، داعيا إلى حث طلاب وطالبات الصفوف المذكورة من الكويتيين للتسجيل في البرنامج، شريطة ان يكون الطالب متمكنا من اللغة الإنجليزية.