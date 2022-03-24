آلاء خليفة



أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.شملان القناعي أنه ستكون هناك دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للجمعية الاثنين المقبل لمناقشة إثر خفض الميزانية على المستوى الاكاديمي في جامعة الكويت. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية أعضاء هيئة التدريس مساء امس الأول في مقر الجمعية في الشويخ، بمشاركة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة.



وأضاف د.القناعي أن هناك نية لخفض ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية القادمة بواقع 110 ملايين دينار، الأمر الذي ستترتب عليه مشاكل كثيرة على الجسم الاكاديمي في جامعة الكويت لاسيما ان التخفيض سيشمل دعم كتب الطلبة وميزانية نقل الأجهزة ومكافأة الإضافي ومكافأة الاستحقاق والمهمات العلمية والأبحاث وجميعها أمور ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها او التخفيض في بنودها، موضحا أن جامعة الكويت تعتبر أعلى صرح اكاديمي في الكويت وغير مقبول خفض الميزانية وسلب بعض حقوق الأساتذة والطلبة دون إيجاد أي بدائل ممكنة.



وأشار القناعي الى أن من ابرز البنود التي سوف تتضرر من خفض الميزانية هي الشعب الدراسية بسبب تخفيض بند المكافأة الإضافية للأساتذة وكذلك بدل الكتب على أبنائنا الطلبة وكذلك عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية حيث ان الجامعة تعاني من مشاكل في نقل المختبرات الموجودة في موقع الخالدية والتي تحتاج الى ميزانية كبيرة كون الأجهزة تقدم بمئات الآلاف من الدنانير.



من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة محمد المطرقة ان تخفيض ميزانية جامعة الكويت لها عواقب على مستقبل الطلبة الاكاديمي والدراسي، الأمر الذي سوف يتسبب في تأخر تخرج الطلبة من الوقت المعتاد مما يترتب عليه تكدس طلابي في جامعة الكويت.



وأضاف المطرقة أن من غير المقبول الغاء دعم الكتب الدراسية الحالي كون الطلبة لديهم التزامات كثيرة والمكافأة الطلابية لا تكفي لتغطية جميع هذه التكاليف.