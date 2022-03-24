عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الادارات المدرسية الى الاسراع بإقفال حسابات السنة المالية وارسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي للمنطقة التعليمية في موعد اقصاه 24 الجاري.



وقالت الوزارة، في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه: لقرب انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022 وضرورة إقفال حسابات السنة المالية مع تحميل السنة المالية بكل ما يخصها من مصروفات يرجى مراعاة واتباع النقاط التالية:



1 ـ المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي خلال الفترة من 1/8/2021 حتى نهاية السنة المالية في 31/3/2022.



2 ـ الشيكات المتسلمة في عهدة مديري المدارس وقدرها 500 دينار وذلك استعدادا لتجهيز المدارس خلال العام الدراسي 2021-2022.



3 ـ آخر موعد لإرسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي المدرسي التي تخص السنة المالية 2021/2022 في موعد لا يتجاوز 24 الجاري إلى الوحدة المحاسبية بالمنطقة التعليمية للتدقيق والمراجعة عليها وآخر موعد لاستلام الفواتير من الوحدة المحاسبية في المنطقة التعليمية هو 31 الجاري ولا يعتد بالاستلام بعد هذا التاريخ.



4 ـ ضرورة ارسال أصل كشف البنك يوضح الرصيد المتبقي على ان يتم اعتماده من البنك والمسؤول في المنطقة التعليمية أو المدرسة بعد انتهاء عمليات الصرف سواء سحب او إيداع خلال السنة المالية 2021/2022 في موعد أقصاه 7 ابريل المقبل.



5 ـ لن تقوم الوزارة بسحب او تجميد ارصدة حسابات الصندوق المالي في نهاية السنة المالية.



6 ـ ضرورة مراعاة أن يكون اجمالي المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي تعادل قيمة المصروفات التي صرفت وارسلت الى المنطقة.



7 ـ ستغطي الدفعة الجديدة في 1 ابريل 2022 مصروفات المدرسة من الاول في الشهر القادم حتى نهاية العام الدراسي 2021/2022 لكل مرحلة تعليمية ويرجى التقيد بكل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 197/2000.