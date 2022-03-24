عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى الإسراع بإقفال حسابات السنة المالية وإرسال ما تبقى من مصروفات الصندوق المالي للمنطقة التعليمية في موعد أقصاه 24 الجاري.



وقالت الوزارة في تعميم تلقت «الأنباء» نسخة منه «لقرب انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022 وضرورة إقفال حسابات السنة المالية مع تحميل السنة المالية بكل ما يخصها من مصروفات يرجي مراعاة واتباع النقاط التالية:



1- المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي خلال الفترة من1/8/2021 وحتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2022.



2- الشيكات المتسلمة في عهدة مديري المدارس وقدرها 500 دينار، وذلك استعدادا لتجهيز المدارس خلال العام الدراسي 2021/2022.



3- آخر موعد لإرسال ما تبقي من مصروفات الصندوق المالي المدرسي التي تخص السنة المالية 2020/2022 في موعد لا يتجاوز 24 الجاري إلى الوحدة المحاسبية بالمنطقة تعليمية للتدقيق والمراجعة عليها وآخر موعد لتسلم الفواتير من الوحدة المحاسبية في المنطقة التعليمية هو 31 الجاري ولا يعتد بالتسلم بعد هذا التاريخ.



4- ضرورة إرسال أصل كشف البنك يوضح الرصيد المتبقي على ان يتم اعتماده من البنك والمسؤول في المنطقة التعليمية أو المدرسة بعد انتهاء عمليات الصرف سواء سحب او إيداع خلال السنة المالية 2021/2022 في موعد أقصاه 7 أبريل المقبل.



5- لن تقوم الوزارة بسحب او تجميد أرصدة حسابات الصندوق المالي في نهاية السنة المالية.



6- ضرورة مراعاة أن يكون إجمالي المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي تعادل قيمة المصروفات التي صرفت وأرسلت إلى المنطقة.



7- سوف تغطي الدفعة الجديدة في 1 أبريل 2022 مصروفات المدرسة من الأول في الشهر المقبل حتى نهاية العام الدراسي 2021/2022 لكل مرحلة تعليمية ويرجي التقيد بكل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 197/2000.