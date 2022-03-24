تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر فهد البديوي، وبحضور رئيس مجلس النشر العلمي د.رشيد حمد العنزي، افتتح مجلس النشر العلمي المؤتمر الدولي الأول للمجلة التربوية بجامعة الكويت، تحت عنوان «البحث التربوي في العالم العربي: وقفات وطموحات» والذي عقد خلال الفترة من 23 - 24 مارس 2022 على مسرح كلية التربية - المبنى الجنوبي - مدينة صباح السالم الجامعية، وعبر البث المباشر، وذلك بحضور رئيس تحرير المجلة التربوية ورئيس المؤتمر د.سلطان غالب الديحاني، والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري، والعميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات العليا ورئيس المجلة التربوية السابق د.فهد الخزي، ومدير مركز التربية العملية أ.د.فهد زبن الشمري.



وبهذه المناسبة ذكر د.رشيد العنزي أن عنوان المؤتمر يتماشى مع سعي مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت لتعزيز دور المجلات العلمية الصادرة عنه، لتواكب التطورات الأكاديمية في أفرع العلوم المختلفة، واتساقا مع هذا النهج، جاء المؤتمر ليسلط الضوء على مختلف القضايا الدائرة في فلك اهتمامات ميدان البحث التربوي في العالم العربي في الوقت الحالي.



وأشار د.العنزي إلى أن المشاركين في هذا المؤتمر عبر برنامج زووم من النخبة المتميزة من الباحثين إقليميا ودوليا لتوسعة آفاق النقاش وإتاحة الفرصة الملائمة لتبادل الأفكار والمقترحات، مشيرا في الوقت ذاته، الى أن المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات التي تهم الحقل التربوي كالدراسات البينية في مجال البحث العلمي التربوي، والمنهجيات الحديثة في مجال البحث العلمي التربوي، ومصادر تمويل البحث العلمي التربوي (الفرص والمعوقات)، ومعوقات النشر العلمي في المجلات ذات التأثير العالي وكذلك المستجدات الحديثة في تطوير البحث العلمي التربوي.



وأعرب عن سعادته لرعايته هذا الحدث المميز وتقدم بالشكر للمجلة التربوية ممثلة برئيس التحرير د.سلطان الديحاني، متمنيا أن يكون هذا الحدث نواة لفعالية مستقبلية مميزة تستجلب المزيد من الإنجازات العلمية والأكاديمية لجامعة الكويت.



ومن جهته، ذكر القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري أن هذا المؤتمر هو من ضمن الخطة التطويرية للمجلة التربوية وتحولها من نشر الأبحاث إلى بنك للمعرفة البحثية والتنمية المهنية، واستكمالا لمسيرتها الطويلة والمؤثرة في الميدان التربوي.



وأضاف أ.د.الظفيري أن المجلة صدر منها 141 عدد حتى الآن، ونشر من خلالها 1351 بحثا علميا باللغتين العربية والإنجليزية منذ نشأتها عام 1984، وامتدت الخريطة الجغرافية للمحكمين والناشرين لتصل حتى استراليا شرقا وأمريكا غربا، وحصول المجلة على تقييم Q1 في التقرير السنوي لمعامل التأثير والاستشهاد المرجعية العربي.



وتقدم أ.د.الظفيري بالشكر لرئيس تحرير المجلة السابق أ.د.فهد الخزي على مشاركته في هذا الإنجاز ومثمنا جهود اللجان التحضيرية والعلمية لهذا المؤتمر وهيئة التحرير والهيئة الاستشارية وجميع العاملين في المجلة.



ومن جانبه، ذكر رئيس المجلة التربوية أ.د.سلطان غالب الديحاني أن هذا المؤتمر هو عبارة عن منصة لالتقاء الباحثين واستعراض الجديد في ميدان البحث التربوي العلمي، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات ومنها جلستان ستنقل من الولايات المتحدة الأميركية عبر برنامج زووم، و4 جلسات حضورية سيحاضر فيها عدد من العلماء والباحثين العرب متناولين فيها المستجدات في البحث العلمي التربوي.



وبدوره، ذكر مدير مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت أ.د.فهد زبن الشمري، أن المؤتمر تطرق إلى موضوع الأبحاث التربوية خاصة بعد جائحة كورونا، حيث من الممكن التباحث عن تجارب الدول المجاورة والاستفادة من الدول المتقدمة عن كيفية تعويض الفاقد التعليمي، خاصة بعد الإغلاقات المتتالية وتوقف الدراسة الحضورية، مما أدى إلى مشاكل سلوكية كبيرة لدى الطلبة، متمنيا أن تفيد التوصيات بعد هذا المؤتمر المنظومة التعليمية في الكويت بشكل كامل.