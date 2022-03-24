عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف بمكتبه في ديوان عام الوزارة عددا من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى الكويت، وذلك لتناول أبرز القضايا التربوية والتعليمية ذات الصلة.



وتناول د.علي المضف مع سفير جمهورية قبرص مايكل مافروس، وسفير جمهورية فرنسا كليرلو فليشر، وسفير استرالیا جوناثان غیلبرت، وسفير دولة قطر علي بن عبد الله آل محمود، وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت العلاقات الثقافية والروابط الوثيقة بين البلدين.



وتم خلال لقاءات الوزير مع السفراء كذلك التباحث في عدة موضوعات متعلقة بالشأن التعليمي والتربوي، وسبل تعزيز التعاون المشترك.