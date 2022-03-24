ضمن توجيهات عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت ونائب رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي د.سلمان نشمي العنزي، ورعايته دورة الألعاب الرياضية الأولى للجامعات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وبمشاركة فريق جامعة الكويت، والتي تعتبر الأولى من نوعها خلال الدورات الرياضية، حصل فريق منتخب جامعة الكويت بلعبة كرة قدم الصالات للطالبات على المركز الأول بعد حصوله على عشر نقاط، والتي أهلته وبجدارة للتتويج بالمركز الأول.



بدوره بين عميد شؤون الطلبة الدكتور سلمان نشمي العنزي أن جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة حرصت على تذليل الصعوبات كافة للتطوير من إمكانيات فريق جامعة الكويت في مشاركته، والتي جعلت منه خصما يحقق المراكز الأولى في الدورة.



وبين د.العنزي أن البطولة تضمنت العديد من المباريات والتي كان فريق الجامعة أهلا للفوز بها، حيث تنافس فريق جامعة الكويت مع مختلف الفرق، وهي فريق الكلية الأسترالية، وفريق الجامعة الأميركية وفريق جامعة الخليج، وختاما مع فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جمع فريق جامعة الكويت خلالها 10 نقاط أهلته للفوز بالمركز الأول في البطولة، حيث أشرف على الفريق رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالتكليف ومشرفة فريق كرة القدم الأستاذة ربوع الفهد.



وأكد د.العنزي أن فريق طالبات جامعات الكويت تميز خلال البطولة بأدائه ونشاطه المميز، حيث تم تكريم كل من الطالبة نورة العجمي كأفضل لاعبة، والطالبة رقية الرشود كأفضل هداف، وأخيرا رابعة الحبشي أفضل حارسة مرمى، وذلك خلال مختلف المباريات التي تنافس فيها الفريق، مؤكدا حرص العمادة على دعم الأنشطة الرياضية والطالبات المميزات للارتقاء بمستوى طلبة جامعة الكويت الرياضي.