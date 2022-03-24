بستكي: المعرض يحظى بشراكة إستراتيجية من «التجاري» وبرعاية «زين» و«360» و«ميثاق»

نعمل للحصول على شهادة بتحويل «الكويت للسيارات» إلى معرض دولي معترف به عالمياً



طلال بارا



افتتح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، فعاليات النسخة العاشرة من معرض الكويت للسيارات 2022، الذي تنظمه مجموعة أسامة بستكي العالمية للتجارة العامة والمقاولات، حتى 1 أبريل المقبل، في «360» بحضور حشد كبير من وكالات السيارات، وسفراء الدول وعشاق القيادة في السوق الكويتي.



وقام الموسى بجولة على أجنحة المشاركين في فعاليات المعرض، والتعرف على أحدث إصدارات السيارات للعام 2022، وعلى خصائصها المميزة، واستمع إلى شرح من مسؤولي العلامات عن أبرز المواصفات والتطورات في عالم القيادة.



وأعرب الرئيس التنفيذي في مجموعة أسامة بستكي العالمية للتجارة العامة والمقاولات، أسامة بستكي، عن سعادته بعودة المعرض مرة أخرى، بعد غياب لعامين بسبب جائحة «كورونا»، بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، لافتا إلى أنه أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد، ويشهد مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية، لعرض كل طرازات السيارات الجديدة للعام 2022، وكشف الغطاء عن بعض أهم موديلات السنة للمرة الأولى في الكويت.



وتابع بستكي أن المعرض يضم أكثر من 150 سيارة ودراجة نارية من أكبر وأفخم الموديلات العالمية لأكثر العلامات التجارية شهرة في صناعة السيارات من أميركا وأوروبا واليابان والصين وكوريا تحت سقف واحد.



وشدد بستكي على السعي لجعل «الكويت للسيارات» معرضا عالميا معترفا به من قبل الجهات المتخصصة في منح هذه الشهادات للفعاليات الخاصة بقطاع السيارات، ما يشكل تأكيدا للمكانة العالية التي يتمتع بها، والتي تجعل منه حدثا ينتظره العملاء من المواطنين والمقيمين، للحصول على أحدث الموديلات وأفضل الأسعار في السوق.



وذكر بستكي أن المعرض بنسخته العاشرة يقام بشراكة إستراتيجية مع البنك التجاري الكويتي، وبدعم من «360» وشركة زين للاتصالات، وشركة مركز الميثاق المتحدة العقارية، مشيرا الى أنه يشهد العديد من المفاجآت من قبل المشاركين الحريصين على تمييز عملائهم وزيادة حصصهم السوقية.



وأعرب عن تفاؤله بنجاح الحدث في جذب أعداد كبيرة من الزوار ورواد «360»، خصوصا أنه يأتي مع الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بمكافحة جائحة «كورونا» من قبل الجهات المعنية في البلاد.



وشدد بستكي على السعي لتوسيع المعرض عاما بعد عام، بدعم ورعاية الشركاء الإستراتيجيين والمشتركين من الوكالات المحلية، خصوصا بعد لمس ثقة الزوار بالسيارات المطروحة ورغبتهم في الشراء والتي كانت واضحة في ارتفاع المبيعات في الأعوام الماضية، مرجحا استمرار النجاح هذا العام، في ظل العروض الحصرية التي سيتسابق الوكلاء على تقديمها حصريا.



وأفاد بستكي بأن المعرض يعتبر من المبادرات المبتكرة الذي تحرص المجموعة على تنظيمها سنويا، للإسهام في دفع عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكدا سعي الشركة إلى تشجيع مختلف المبادرات المبتكرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعزيز نجاح قطاع السيارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية في الكويت، في ظل المبيعات الضخمة التي تصل إلى عشرات آلاف الموديلات سنويا.



عروض تمويلية



يشهد المعرض تقديم البنك التجاري الكويتي عرضا مميزا وخصما لغاية 1000 دينار على تمويل السيارات من خلاله، بالشراكة مع مختلف الوكلاء الحاضرين في الحدث، وذلك في إطار الحرص على منح العملاء خيارات متنوعة لاختيار الموديل الذي يرضي تطلعاتهم ويسهم في حصولهم على السيارات التي تناسب احتياجاتهم اليومية.



فعاليات حصرية



يشهد المعرض العديد من المسابقات المميزة والهدايا القيمة للرواد في جناح «زين»، التي ستعمل على إبراز دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وارتباطها الوثيق بقطاع السيارات والقيادة خلال الفترة الحالية.