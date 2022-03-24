الهاشل: البرنامج يمتد لـ 6 أشهر موزعة على 4 مراحل غير متواصلة



انطلاقاً من دور بنك الكويت المركزي وجهوده في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز الكوادر الوطنية وتطويرها، من خلال تأهيل وتطوير العاملين في إدارة المخاطر التي تتمتع بأهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل المصرفي وتحصين العمليات المالية، وضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، تنطلق الدورة الثانية من برنامج قادة إدارة المخاطر، قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل إن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، ويمتد على مدى ستة أشهر موزعة على أربع مراحل غير متواصلة، تعقد المرحلتان الأولى والثانية في الكويت وتشتمل برامج تدريبية ومحاضرات عملية في مجال إدارة المخاطر بالتعاون مع كل من معهد لندن المصرفي والمالي في المملكة المتحدة والجمعية الدولية لمديري إدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأميركية للحصول على شهادات معتمدة ومتخصصة في هذا المجال، ويشمل البرنامج مسارات تدريبية متعددة مع محاضرين محترفين محليين وعالميين في هذا المجال، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعداد وتقديم حالات دراسية ومشاريع التخرج، تليها المرحلة الرابعة ومدتها أسبوعان في المملكة المتحدة، حيث يتلقى المشاركون التدريب الميداني في مجال إدارة المخاطر بواسطة مركز الحوكمة وإدارة المخاطر في معهد لندن المصرفي والمالي، ما يكسبهم خبرة عملية وكفاءة مهنية توفرها ورش العمل والخبرات التعليمية التفاعلية وكذلك الزيارات الميدانية لأهم المؤسسات المالية هناك، يغطي البرنامج تكاليف السفر والإقامة والتنقل.



وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بالبرنامج، أشار المحافظ إلى أبرز أسس اختيار المشاركين وهي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وحاصلا على مؤهل جامعي مناسب ولديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إحدى مؤسسات القطاع المالي أو الاقتصادي في الكويت، كما يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن.



يذكر أن مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لسوق العمل بما يناسب ما يفرضه التقدم والتطور الهائل والمستمر الذي تشهده الصناعة المالية والمصرفية. وتهدف المبادرة كذلك إلى تزويد المؤسسات العاملة في هذا المجال بكفاءات قادرة على شغل الصفوف المتقدمة في إدارة تلك المؤسسات، وتشمل المبادرة مجموعة من البرامج من بينها: برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وبرنامج ابتعاث الطلبة الكويتيين للحصول على الماجستير، وجائزة الباحث الاقتصادي الكويتي، وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي، وشهادة المدقق الشرعي، وبرنامج قادة الأمن السيبراني.