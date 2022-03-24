عقدت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث أقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال والتي من بينها الموافقة على توصية مجلس الإدارة الى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9%، كما وافقت على التوصية بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد سلطان، انها تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك على الرغم من استمرار صعوبة الأوضاع محليا وعالميا، حيث قامت «الامتياز» بتقديم أداء مالي متوازن انعكس بشكل واضح في زيادة الأرباح التشغيلية نتيجة لتحسن أداء بعض الشركات التابع. وأوضح سلطان خلال كلمته امام اجتماع الجمعية العامة للشركة، أن «مجموعة الامتياز» تمكنت من تحقيق ربح من العمليات التشغيلية بلغ 29.7 مليون دينار خلال عام 2021، وذلك مقارنة بمبلغ 3.8 دينار عن عام 2020. ولفت سلطان إلى انه خلال العام قامت «الامتياز» بالتخارج من بعض الاصول بناء على خطة التخارجات، ونتج عن هذه التخارجات سيولة نقدية بقيمة 26.6 مليون دينار، وبلغت أرباح التخارج 2.4 مليون دينار، ودخلت «الامتياز» في استثمارات جديدة بقيمة 16.1 مليون دينار.



وشدد على ان «الامتياز» مستمرة بالبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة وبذل العناية الواجبة في الانتقاء وذلك في القطاعات المختلفة وعلى ضوء المتغيرات في الاقتصاد العالمي والإقليمي لتعزيز الأداء التشغيلي والتوسع القطاعي والجغرافي واستدامة الأرباح والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.



وأشار إلى أن صافي الربح من العمليات التشغيلية ارتفع الى 3.8 ملايين دينار، وذلك مقارنة بصافي خسارة من العمليات التشغيلية بمبلغ 21.6 مليون دينار عن 2020، شاملا مبلغ الزكاة الشرعية لهذا العام والتي بلغت 344 ألف دينار، ونتج عن ذلك صافي ربح بمبلغ 1.5 مليون دينار مقارنة بصافي خسائر 21 مليون دينار في 2020. وأضاف ان ربحية السهم الواحد بلغت 1.48 فلس، مقارنة بخسارة 20.43 فلسا في 2020، وبلغت موجودات الشركة عن 2021 مبلغ 288.2 مليون دينار، بانخفاض وقدره 18.3%، مقارنة بمبلغ 352.6 مليون دينار لعام 2020. وتابع: «بلغت إجمالي المطلوبات عن عام 2021 مبلغ 77.3 مليون دينار بانخفاض وقدره 44.5%، مقارنة بمبلغ 139.1 عام 2020، حيث يعود سبب الانخفاض بالموجودات والمطلوبات إلى التخارج من شركة الدار للهندسية والإنشاءات، وبلغت حقوق المساهمين عن 2021 مبلغ 187.4 مليون دينار، بزيادة وقدرها 3.1% مقارنة بمبلغ 181.7 مليون دينار 2020».



وفي ختام كلمته، قال سلطان: «لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر على أمل أن يثمر هذا التعاون في أداء مميز في «الامتياز» وتحقق النماء في حقوق المساهمين، كما أقدم وافر الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وعملهم الدؤوب، والشكر موصول لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على عطائهم المميز، كما لا يفوتنا أن ننوه بالجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة في الاستمرار في تحقيق أهداف الشركة».