مجلس الإدارة اعتمد خطة للنمو في حجم العمل.. وتحقيق نتائج أفضل بفضل السياسة التسويقية

2021 كان عام نجاح آخر حققت فيه الشركة نتائج ممتازة بالرغم من الآثار السلبية لجائحة «كورونا»



عقدت شركة التسهيلات التجارية أمس جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأقرت توزيع ارباح نقدية بواقع 15% أي 15 فلسا لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق الموافق 13 أبريل 2022، وقد صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية عن عام 2021 حيث حققت الشركة ارباحا صافية مقدارها 14.2 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغت 640 الف دينار.



وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2021 قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله الحميضي: «لقد كان 2021 عام نجاح آخر حققت فيه الشركة نتائج ممتازة بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 وتأثيرها على الاقتصاد وازدياد المنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي بالكويت واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار، وتمكنت الشركة من تحقيق ربح صاف وقدره 14.2 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 640 ألف دينار العام قبل الماضي، وأرجع الحميضي السبب في ذلك التحول إلى زيادة صافي ايرادات الاستثمارات وانخفاض أعباء التمويل، ورد مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى الحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها بتقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.



واشار الحميضي الى أن حقوق المساهمين بلغت 158 مليون دينار مقابل 153.13 مليون دينار العام الماضي بارتفاع قدره 3.2%، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.8 مليون دينار مقارنة بـ8.1 ملايين دينار للعام 2020 بنسبة ارتفاع 83.44%، وبلغ مجموع أصول الشركة 272.86 مليون دينار كويتي مقارنة بـ264.97 للعام 2020 بنسبة ارتفاع 3%.



وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى عام 2022 بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة بنمو في حجم العمل مما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة.



وختاما، قال الحميضي: «أود باسم مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا لجميع عملاء الشركة ولكل من ساهم معها خلال هذه السنة في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما نود أن نتقدم بتقديرنا وامتناننا لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتائج».