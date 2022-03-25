تسهم الفروع الذكية KFH Go التي انفرد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتقديمها على مستوى السوق، بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، الأمر الذي يؤكد على ريادة البنك في التحول الرقمي وتبني الابتكار في طرح الحلول المصرفية والمالية الرقمية، بما يسهم في إضافة قيمة الى تجربة العملاء.



ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 10 فروع متوزعة في: الأفنيوز، جمعية إشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الأحمد، جمعية السلام، جمعية ابوفطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم والمطار.



ويسعى البنك إلى زيادة عدد هذه الفروع الذكية لتلبي حاجة العملاء في أغلب مناطق الكويت لما لها من نجاح متواصل وسهولة في الاستخدام لخدمات «بيتك» المختلفة، حيث يواصل جهوده في تعزيز قنوات تقديم الخدمة سواء عبر KFHGo، أو عبر تطبيق الموبايل KFHonline، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي.



ويعكس الفرع الذكي الذي يعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في الوقت الذي يزداد فيه توجه المتعاملين بصورة متنامية نحو استخدام التكنولوجيا للحصول على خدمات مصرفية سريعة تتسم بكفاءة عالية.



وكذلك تتيح الفروع الذكية للعملاء إجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.



ويوفر «بيتك» العديد من الخدمات الرقمية المتميزة والسهلة مثل خدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet عبر تطبيق KFHonline، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية.



ويعزز «بيتك» نهجه في سياسة دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي وإعادة ترتيب المنتجات والخدمات بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة القطاعات التشغيلية الرئيسية، مع التشديد على المضي قدما للتحول الى أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط، سواء في الأنظمة والبرمجيات التفاعلية، وتقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي التي يستخدمها أو الخدمات التي يقدمها للعملاء، بما يسهم في إضافة قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.



ويعتبر «بيتك» البنك الأول في إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة حيث أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline، التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونيا، وتمكن الخدمة عملاء «بيتك» من التوقيع على أي مستند مطلوب عن بعد «الكترونيا» في أي وقت وأي مكان، ما يعني إكمال طلب التمويل بكافة مراحله بشكل آلي بالكامل، حسب الشروط والأحكام.