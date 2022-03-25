علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد توقيع 3 عقود مع شركة «بلومبيرغ» لتوفير بيانات ومعلومات للهيئة بتكلفة تصل إلى نحو 4.6 ملايين دولار (1.39 مليون دينار). وبينت المصادر أن الهيئة طلبت موافقة الجهات الرقابية على العقد الأول والذي يعنى بتجديد التعاقد مع Bloomberg Proggessional Service بتكلفة تصل إلى 748.34 ألف دينار، كما طلبت الهيئة تجديد التعاقد مع ذات الشركة لـData License Agreement بتكلفة تصل إلى 329.7 ألف دينار، بالإضافة إلى تجديد التعاقد الخاص بالاشتراك في نظام AIM مع بلومبيرغ بتكلفة تصل إلى 320.16 ألف دينار.