شريف حمدي



عاد الزخم الشرائي للبورصة الكويتية بعد كسر موجة التصحيح التي سيطرت على مجريات التداول اغلب جلسات خلال الفترة الأخيرة، وكان لافتا الإقبال على اسهم السوق الأول الذي يضم كبرى الشركات الكويتية من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية، وهو ما دفع مؤشر هذا السوق في الاتجاه الصاعد ليلامس مستوى 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ اطلاقه.



ولم يقتصر نشاط السوق الايجابي على الاسهم القيادية فحسب، بل امتد ليشمل اسهم السوق الرئيسي، وان كان الإقبال اقل كثيرا مقارنة بالسوق الأول، واستطاع المؤشر الذي يضم غالبية الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية ان يتخطى خلال تعاملات الأسبوع مستوى 6200 نقطة الذي فقده خلال مرحلة التصحيح.



ومن المنتظر ان يستمر اداء البورصة الايجابي خلال المرحلة المقبلة خاصة مع بدء إقرار توصيات التوزيعات النقدية والمنحة عن العام المالي الفائت، فضلا عن استقرار اسعار النفط الكويتي فوق مستوى الـ 110 دولارات، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص عجز موازنات الكويت في السنوات الأخيرة وربما تعود الفوائض حال استمرت اسعار النفط عند المستويات الحالية التي تعد الأعلى منذ 14 عاما.



وبنهاية تعاملات الأسبوع، حققت البورصة الكويتية مكاسب تخطت 1.1 مليار دينار ليصل إجمالي هذه القيمة إلى 47.36 مليار دينار بنسبة ارتفاع 2.4% مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت القيمة بنهايته 46.23 مليار دينار.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا طفيفا بنسبة 3.5% بإجمالي 328 مليون دينار بمتوسط يومي 66 مليون دينار مقارنة بـ 340 مليون دينار بمتوسط يومي 70 مليون دينار الأسبوع الماضي، فيما شهدت كميات الاسهم المتداولة استقرارا عند مستوى 1.2 مليار سهم، وهي الكميات المتداولة ذاتها الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك حافظت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية على استقرارها فوق مستوى الـ 3 مليارات دينار، مع عودة الشراء بشكل لافت لأغلب البنوك، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في أسهم 6 بنوك مقابل البيع في بنك واحد واستقرت النسب في 3 بنوك، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 23 الجاري.



وارتفعت نسب الملكيات في: بنك الكويت الوطني، والخليج، وبوبيان، وبنك الكويت الدولي (KIB)، وبرقان إضافة إلى الأهلي، فيما استقرت في 3 بنوك هي التجاري والأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، فيما تراجعت نسبة الملكية في وربة بنسبة 0.24% لتنخفض النسبة الإجمالية إلى 4.03% بقيمة 22.6 مليون دينار.