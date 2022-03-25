قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق 23 الجاري بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: رولا سعود العتيقي، سعد سبيل المطيري، وندى حسن الصادق، ولطيفة سيد إبراهيم، ومحمد أحمد الطباخ، وطلال صالح الشمالي، وشيخة أحمد الرفاعي، وفيصل حماد الكفيف، حسن عبدالله علي، وفاطمة يوسف الربيع.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة.



وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.



علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30 ألف فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.



وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.