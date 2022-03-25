في إطار التعاون الذي ينشده البنك مع المؤسسات التعليمية الرائدة في القطاعين الحكومي والأهلي، وحرصا من البنك التجاري الكويتي على توفير فرص عمل للطاقات الوطنية الشابة من الطلبة اللذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية، قام البنك بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



وقد مثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله، بينما مثل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والشراكة والتطوير د.رضا بهبهاني.



وقد جاء توقيع هذه المذكرة تعزيزا لأهداف جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كإحدى المؤسسات التعليمية الفاعلة والرائدة في الكويت والتي تعمل على تزويد سوق العمل في الكويت بخريجين ذوي مهارة وكفاءات فنية وعلمية وتطبيقية قادرة على المساهمة في جهود التنمية الشاملة في الدولة.



وفي هذا السياق، قال صادق عبدالله: «إيمانا من البنك بأهمية توفير فرص العمل والتدريب للخريجين، نسعى إلى تقديم الدعم وفتح قنوات التعاون بين البنك وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من خلال تقديم سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تهدف إلى تيسير حصول الطلبة على التدريب الميداني للاستفادة من الدورات التأهيلية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المالية والمصرفية والتقنية».