

أحمد مغربي



أصدرت شركة نفط الكويت تعميما أمس يقضي بترقية وتدوير 25 رئيس فريق ومديرين.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء» والصادر من الرئيس التنفيذي بالإنابة خالد العتيبي ان التغييرات التنظيمية سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري. وجاء في التعميم:



هيفاء سعود الهاجري مديرا لمجموعة الخدمات المساندة للمشاريع.



ناصر بدر ابوطالب رئيسا لفريق عمل ادارة عقود مستشار المشاريع.



خالد جاسم أبل مديرا لمجموعة مشاريع الأحمدي.



فهد عبيد الدوسري رئيسا لفريق عمل المشاريع المشتركة II.



أسامة احمد الصرعاوي رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى I.



وائل موسى بهبهاني رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى XIII.



عبدالعزيز ثنيان حمادة رئيسا لفريق عمل الإدارة المكتبية.



د.ابراهيم محمد الكندري رئيسا لفريق عمل الجراحة.



بدر عبدالفتاح العريعر رئيسا لفريق عمل المشتريات الطبية.



سليمان محمد الريش رئيسا لفريق عمل التخطيط (جنوب وشرق الكويت).



مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت)



سعد عوض مطر رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (شرق الكويت) II.



جاسم محمد الكندري رئيسا لفريق عمل دراسات حقل برقان الكبير II.



رئيس فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير I في وقت لاحق.



مجموعة العمليات (شرق الكويت)



ناصر بدر العريفي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (شرق الكويت) II.



احمد محمد الزامل رئيسا لفريق عمل تخطيط الإنتاج والريادة.



وفي مدينة غرب الكويت



عبدالله مزيد المزيد رئيسا لفريق عمل التخطيط (غرب الكويت).



مجموعة الخدمات المساندة (التصدير والبحرية)



يصبح راشد عبدالهادي المري رئيسا لفريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط.



مجموعة عمليات التصدير



عبدالكريم حجر المطيري رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للتصدير.



مديرية شمال الكويت



علي صالح امين رئيسا لفريق عمل التخطيط (شمال الكويت).



مجموعة العمليات (النفط الثقيل)



طلال عبدالواحد الحساوي رئيسا لفريق عمل عمليات الإنتاج (النفط الثقيل).



مجموعة تطوير النفط الثقيل (شمال الكويت)



رعد عبدالخضر غريب رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة (النفط الثقيل) ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تطوير النفط الثقيل (شمال الكويت).



حسين عبدالجليل شهاب رئيسا لفريق عمل التخطيط (الغاز والابتكار) ويكون مسؤولا امام نائب الرئيس التنفيذي (الغاز والابتكار).



مديرية الاستكشاف والحفر



ماجد زايد العنزي رئيسا لفريق عمل التخطيط (الاستكشاف والحفر).



مديرية التخطيط والشؤون المالية



اسامة نوري الثويني رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة (التخطيط والشؤون المالية).



مجموعة التخطيط الشامل



أسامة عبدالله الرحماني رئيسا لفريق عمل ادارة مستوى الأداء.



مديرية التجارية والخدمات المشتركة



غنيمة عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل التخطيط (التجارية والخدمات المشتركة).



وفي مجموعة الصحة والسلامة والبيئة تمت اعادة تسمية فريق عمل الصحة والبيئة ليصبح فريق عمل البيئة والالتزام الاجتماعي وأصبحت زينب حسين رضا رئيسا لفريق عمل البيئة والالتزام الاجتماعي.



وتمت إعادة تسمية فريق عمل السلامة ليصبح فريق عمل الصحة المهنية والسلامة وأصبح صالح مران الحربي رئيسا لفريق عمل الصحة المهنية والسلامة.