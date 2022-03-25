استضافت شركة زين سلسلة حلقات نقاشية افتراضية بعنوان «جيل رقمي جديد»، والتي ناقشت العالم الافتراضي «الميتافيرس» ومستقبل التعليم الرقمي والعملات الافتراضية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة NEST التعليمية التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وشركة EON XR المختصة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استضافت عددا من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في منصة زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، والذين قدموا 3 حلقات نقاشية افتراضيا حول العديد من المواضيع المتعلقة بالعالم الافتراضي «الميتافيرس» والتغييرات التي سيحدثها هذا المفهوم الجديد على الصناعات والقطاعات المختلفة والتأثيرات التي ستطرأ على المستقبل الرقمي بسببه، وقد سجل لحضور الحلقات الثلاث ما يقارب 700 مشارك.



وناقشت الحلقة الأولى مفهوم العالم الافتراضي الجديد نسبيا والمعروف باسم «الميتافيرس»



أما الحلقة الثانية، فقد ناقشت مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.



وناقشت الحلقة الثالثة أهداف مستقبل التعليم الرقمي وتأثير جائحة كورونا عليه.



وتعتبر زين من المؤسسات البارزة التي تحتضن رواد الأعمال من الشباب وتعمل على تعزيز الابتكار في التكنولوجيا وريادة الأعمال، إذ تؤمن الشركة بقدرات وإمكانات الشباب وبما يقدمونه من أفكار وابتكارات، ولأنها تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب بالاستثمار في أجيال المستقبل، قامت الشركة بإطلاق منصة زين للإبداع (ZINC).