تنطلق في الثامنة صباح اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من بطولة دوري الاتحاد الكويتي للفروسية في مضمار نادي المسيلة، فيما تتجه الأنظار غدا السبت الى الشوط الثامن (الجائزة الكبرى) على ارتفاع 140، وهو الشوط الذي سيحدد بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري.



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية ورئيس المجموعة الإقليمية الرابعة في الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد الجاسم أن الجولة السابعة ستحدد بصورة كبيرة هوية البطل بعد المنافسة القوية التي شهدتها البطولة من انطلاقها، مضيفا أن لجنة الحكام برئاسة نضار المصطفى وتضم عبدالعزيز المشوطي ورغد الدبوس وابتسام العاروري ودلال العبيد والحكم الإماراتي يوسف المحمودي وتالا بركات ود.يحيى الهدبان ولمى عبدالعال، وشهد عوض وجواهر بوشهري في ميدان الإحماء، وتبلغ جوائز البطولة 10 آلاف دينار.



ويتصدر فارس نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي الترتيب العام برصيد 120 نقطة يليه الفرسان عبدالله العوضي (105) ثم عبدالرحمن الفزيع (81).