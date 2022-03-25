تختتم اليوم الجمعة بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية.



وتقام اليوم منافسات «السكيت»، حيث يقوم الرماة بالرمي على 50 طبقا بعد أن قاموا بالرمي على 75 طبقا في اليوم السابق، ليتأهل 6 منهم لخوض الجولة النهائية، ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها، خاصة أن من ضمن المشاركين البطل الأولمبي المخضرم عبدالله الطرقي ومنصور الرشيدي إلى جانب الرماة المشاركين من الدول الأخرى.



وأمس الأول توج منتخب الكويت بميداليتين فضية وبرونزية، وجاء الحصاد الكويتي عبر أحمد الديحاني وخالد المضف اللذين فازا بالمركزين الثاني والثالث في منافسات رماية «تراب» فردي الرجال خلف الرامي اللبناني إيلي بيجاني الذي توج بالذهبية، فيما حقق منتخب كازاخستان نتيجة طيبة في منافسات رماية «تراب» فردي السيدات بالفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في حين فازت المغربية ياسمين المارغي بالبرونزية. وأعرب أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية النادي عبيد العصيمي عن سعادته بتحقيق الراميين الديحاني والمضف هذا الفوز وبأرقام مميزة إذ اقتربا من تحقيق الذهب الذي ناله الرامي اللبناني في الجولة النهائية. وبين أن منافسات رماية «تراب» شهدت تنافسا شديدا نظرا لتواجد عدد من الرماة والراميات المميزين، مهنئا المنتخبات الفائزة بحصول رماتهم على المراكز الأولى. وأضاف العصيمي ان اللجنة المنظمة للبطولة فضلت مشاركة عدد من رماة منتخب الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات لمنحهم تجربة مهمة ستعمل على صقل مواهبهم، مضيفا ان البطولة وبفضل الدعم السامي باتت من البطولات القوية التي تجذب أهم رماة العالم.



وفد السفارة الأميركية



من جهة أخرى، قام وفد من السفارة الأميركية بزيارة مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، حيث كان في استقباله عبيد العصيمي، وقام الوفد بجولة في الميادين وشاركوا في بعض الرمايات وأبدى الوفد إعجابه بمرافق النادي وحسن التنظيم.