تختتم اليوم منافسات دوري الكرة الطائرة للرجال والذي يقام ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي وينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بإقامة المباراة الختامية بين فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع جامعة الكويت.



وفي دوري كرة القدم العشبي رجال، نجح فريق الجامعة الأمريكية في خطف بطاقة التأهل إلى النهائي بعبور كلية الكويت للعلوم 2-0 لينتظر الفائز من مواجهة التعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التي أقيمت امس لخوض المباراة النهائية الأحد المقبل بملعب اللجنة الأولمبية.



إلى ذلك، أكمل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عقد المربع الذهبي لمنافسات دوري الكرة الطائرة نساء بعدما تجاوزن كلية الكويت التقنية 2-0 ليلتقي مع جامعة الخليج في الدور قبل النهائي، بينما يتقابل جامعة الكويت مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتقام المنافسات يوم السبت بصالة الجامعة الأمريكية. من جانبه، اكد أمين عام الاتحاد المدرسي - مدير البطولة د.احمد الحمدان أن اللجنة العليا للدورة بدأت التجهيز لإقامة الحفل الختامي للدورة والذي سيقام الأربعاء المقبل بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم والذي سيشهد اقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم الصالات للرجال، مضيفا: «هناك فقرات يتم حاليا تجهيزها للحفل من ضمنها مباراة استعراضية لبراعم الاتحاد المدرسي ستقام بين شوطي المباراة النهائية، بجانب تكريم الجامعات المشاركة وتتويج أبطال الألعاب الـ 6 بجانب تتويج الفائز بدرع التفوق العام للدورة».