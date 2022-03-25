هادي العنزي



افتتح مساء أمس الأول الموسم الرياضي الأول التوعوي الترفيهي في «إنجاز هوب» في منطقة الري، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، بحضور أمين السر العام المساعد للجنة الأولمبية الكويتية علي المري، ومراقبة إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات في الهيئة العامة للرياضة د.هند الهزاع، ومدير ادارة الرياضة للجميع في «الهيئة» حامد الهزيم، والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية أبرار المسعود، وعدد من اللاعبين من الجنسين، وأولياء أمور والعديد من اللاعبين.



وبهذه المناسبة، أبدى علي المري سعادته بالحضور الكبير، والمشاركة الإيجابية من مختلف الأعمار، في الأنشطة الرياضية المتنوعة. وقال نيابة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الجابر: كل التوفيق لجميع الرياضيين، ومجلس الإدارة داعم دائم لجميع الجهود التي ترغب في تطوير قدراتها الرياضية، ونأمل أن يكون هناك نصيب كبير للبراعم والناشئين المشاركين في هذه الأنشطة الرياضية في صناعة مستقبل مشرق للرياضة الكويتية. وأشار علي المري الى أن الرياضة للجميع من شأنها تغرس المبادئ الرئيسة للرياضة لدى الناشئة، لتكون مرحلة أولى لهم للانخراط وبشكل منتظم في لعبة بعينها. وقال:«أضحت الرياضة اليوم صناعة قائمة بذاتها، ومن شأنها المساعدة في تحسين أوضاع ممارسيها والنماذج على ذلك كثيرة ومتنوعة».



من جانبها، أبدت د.هند الهزاع سعادتها بالافتتاح المتميز الذي شهد موسم الرياضة. وقالت:«تشجع الهيئة العامة للرياضة على ممارسة الرياضة لمختلف الأعمار، وكافة فئات المجمتع، ونسعى دائما للتشجيع على مزاولة الرياضة، والموسم الرياضي يحتوي على العديد من الفعاليات المختلفة، من مسابقات متنوعة، وبطولات لكرة السلة، وكرة الطائرة، والميني جول، تشمل مختلف المراحل السنية، وكذلك هناك ندوات توعوية وتثقيفية، على مدى الأيام الأربعة التي يشملها الموسم.



من جهتها، ذكرت الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية أبرار المسعود أن الموسم الرياضي يقام في مشروع «إنجاز هب» المتعدد الأغراض. وقالت: «موسم الرياضة يمتد لأربعة أيام متنوعة، بحيث خصصت خلاله أنشطة رياضية، وترفيهية، وبرامج ومحاضرات توعوية، كما يحتوي مشروع «انجاز هب» على 114 محلا تجاريا لأصحاب المشاريع الصغيرة، والعديد من الملاعب الرياضية، حيث يتوافر 3 ملاعب لرياضة «البادل»، وملاعب لكرة الطائرة، وكرة القدم، وحلبة للألعاب القتالية، وملعب لمزاولة رياضة «الميني جول»، وسعدنا بالمبادرة الشبابية على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة».



واشارت المسعود الى أن أيام الموسم الرياضي متنوعة، حيث خصص اليوم الثاني لكيفية أن تكون الحياة أفضل عبر مزاولة الرياضة «life style»، فيما يشهد اليوم الثالث استضافة نجوم الكرة الكويتية، في مباراة استعراضية يشارك فيها بشار عبدالله، ووليد علي، ومحمد جراغ، ونواف الخالدي، وبمشاركة أبنائهم، فيما سيخصص جزء من اليوم الرابع والأخير للمرأة، مضيفة: «نرحب بالجميع والدعوة عامة وقضاء وقت مفيد على مختلف الصعد، فهناك محاضرات توعوية يحاضر فيها متخصصون في المجالات الصحية والرياضية والتربوية لنشر الفائدة».