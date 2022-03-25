تستضيف الكويت اليوم أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجمباز بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعبة الياباني موري واتانابي وممثلي 16 اتحادا عربيا، إذ ستقام على هامش الاجتماعات انتخابات الاتحاد العربي لاختيار الرئيس الجديد ونواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، والمصادقة على تعيين الأمين العام للاتحاد وأمين الصندوق وتشكيل اللجان العاملة ومناقشة التوصيات المقدمة من المكتب التنفيذي والاتحادات الوطنية، فضلا عن مناقشة التقريرين المالي والإداري للفترة السابقة والمصادقة على محضر الجمعية العمومية السابق واعتماد خطة العمل للفترة المقبلة. وأشار رئيس الاتحاد الكويتي للجمباز فهد الصولة إلى اكتمال وصول جميع الوفود المشاركة، في الوقت الذي أتم فيه الاتحاد استعداداته لاستضافة الاجتماعات، مؤكدا حرص الاتحاد الكويتي على دعم جهود الاتحاد العربي للنهوض باللعبة حتى تلبي تطلعات الشباب والفتيات الممارسين لهذه الرياضة التي شهدت إقبالا كبيرا في الفترة الأخيرة في معظم الدول العربية، مضيفا أن الاتحاد الكويتي لديه العديد من المقترحات والخطط التي تستهدف الارتقاء باللعبة سواء على المستوى الفني أو الإداري.