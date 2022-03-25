يحيى حميدان



أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بجهود لاعبيه على الرغم من الهزيمة من النصر 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد «التنشيطية».



وقال عقلة ان «الأبيض» دخل المباراة وهو يعاني من نقص شديد في صفوفه، ولكن المستوى الذي ظهر به اللاعبون المتاحون جعلنا نشعر أننا مكتملون، مشيرا إلى أن أهمية المباراة كانت في مسألة الاطمئنان على بعض العناصر الذين لم يشاركوا بانتظام في الآونة الأخيرة، بخلاف بعض الأسماء الشابة. وامتدح عقلة مستوى الحكم علي الحداد خلال المباراة على الرغم من عدم وجود تقنية الفيديو «VAR»، وذلك بسبب قراراته الصحيحة وقربه من الكرة. إلى ذلك، يواصل لاعب الفريق أحمد الزنكي تأهيله على فترتين صباحية ومسائية في الوقت الحالي من الإصابة التي يعاني منها، وسيكون جاهزا للدخول في التدريبات الجماعية الأحد المقبل على أقصى تقدير.