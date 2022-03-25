هادي العنزي



كرّم مساء أول من أمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر 10 حكمات ومدربات، بالإضافة إلى أعضاء لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية بمركز شباب مدينة جابر الأحمد، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات.



وجاء تكريم رئيس اللجنة الأولمبية للحكمات، والمدربات، والقيادات النسائية الرياضية تقديرا لجهودهن الريادية في نهضة وتطوير رياضة المرأة، وإسهاماتهن المتعددة في مختلف الألعاب، وتشجيعاً للفتاة الكويتية على المبادرة بالتقدم لصنع مستقبل رياضي أفضل، عبر مشاركة إيجابية مؤثرة في مختلف الألعاب، وبما يسهم في خلق جيل من واعد قائم على أعلى معايير الكفاءة والمهنية.



وشمل التكريم، الحكمات الدوليات د.موضي الحصينان (كرة الطائرة)، منيرة الحشاش (كرة السلة)، خالدة العلي (كرة الطاولة)، شهد بهبهاني (رفع الأثقال)، إيمان الكوت (تايكوندو)، د.أبرار كارون (كراتيه، حكمة ومدربة)، المدربة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) فرح العمار، الحكمتان القاريتان في كرة اليد معالي العنزي ودلال النسيم، والحكمة التي شاركت في إدارة عدد من مباريات بطولة ويمبلدون العالمية للتنس، إحدى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، وكأس ديفز للتنس الحكمة الدولية أسيل شاهين، كما كرم الشيخ فهد الناصر عضوات لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الشيخة بيبي سالم الصباح، ورابعة الهاجري، وعليا الصانع، ود.ليلى الضبط.



من جهتها، ذكرت رئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات أن أحد المهام الرئيسة لعمل اللجنة الأولمبية لا يقتصر على دعم اللاعبين واللاعبات فقط، بل يتعداه ليشمل كل الكوادر الوطنية العاملة في المجال الرياضي، ويأتي في مقدمتها القيادات الإدارية، والحكام والمدربين من الجنسين، مضيفة: «سعدنا بهذا التكريم الذي يأتي اعتزازا بهذا العطاء المتميز لبنات الكويت، وتقديرا للجهود المخلصة التي تغلبت على كافة العقبات وصولا إلى أفضل المستويات القارية والدولية، ليسجلن أسماءهن كأولى الحكمات دوليا وقاريا على مستوى الكويت والخليج، ونأمل أن نشهد في المواسم المقبلة تكريم مزيد من العناصر الرياضية النسائية».