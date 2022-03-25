الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يخوض منتخب قطر أولى مبارياته اليوم بمواجهة منتخب بلغاريا في الـ8:30 مساء غدا في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، إذ يسعى الجهاز الفني لـ«العنابي» بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز للوقوف على مستوى لاعبيه عقب انتهاء منافسات الدوري القطري الذي توج بلقبه فريق السد، وفوز الدحيل بلقب كأس أمير قطر، ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر مباراته الودية الثانية أمام سلوفينيا في الـ8:30 مساء الثلاثاء المقبل.



هذا، وحقق منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب تايلند 1-0 في افتتاح مباريات بطولة دبي الودية الدولية تحت 23 عاما التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتعاون مع «ايست سبورت السويدية الدولية»، سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى طارق في الدقيقة 32.