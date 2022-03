بدأ الاستعداد الجدي للنسخة التاسعة من سباق Wings for Life World Run الخيري العالمي المقرر 8 مايو المقبل.



وينطلق العداؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة كافة حول العالم بما فيها الكويت في سباق Wings for Life World Run، في ذات الوقت تماما وتحديدا في الساعة 11 صباحا بالتوقيت العالمي، كما هناك ميزة خاصة تتمثل في قدرة المشارك على الجري لأطول فترة ممكنة، ليس باتجاه خط نهاية محدد سلفا، فبعد 30 دقيقة من البداية، تبدأ «سيارة الصيد» (Catcher Car) بالتحرك ومطاردة المشاركين. وتزداد سرعتها تدريجيا وتلتقط المشارك تلو الآخر حتى يبقى الفائز بمفرده، وبالنسبة إلى أولئك الذين تم القبض عليهم بواسطة «سيارة الصيد»، فإن السباق يكون قد اكتمل بنجاح.



ولا شك أن من شأن التطبيق الخاص بالحدث أن يربط الناس ببعضهم في جميع أنحاء العالم، اذ أصبح من الممكن المشاركة في Wings for Life World Run من خلال استخدام هذا التطبيق اعتبارا من 2015.



وسوف يدعم المتسابقون ومستخدمو الكراسي المتحركة مؤسسة Wings for Life برسوم مشاركتهم في السباق. ويتمثل هدفهم في جعل الإصابة بالحبل الشوكي قابلة للشفاء.



وحتى الآن تم تسجيل أكثر من 925 ألف مشارك من 195 دولة في السباقات قطعوا أكثر من 9 ملايين كيلومتر بالمجمل حاصدين ما يقرب من 33.3 مليون يورو لحساب Wings for Life من خلال رسوم الاشتراك والتبرعات.