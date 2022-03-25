يستقبل المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي فجر غد السبت بتوقيت الكويت على ملعب «لابوموبونيرا» في ختام الجولة الـ 17 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم. ولن تغير المواجهة من وضع الفريقين في التصفيات، حيث ضمن «التانغو» التأهل رسميا، بينما خرج نظيره الفنزويلي من التصفيات صفر اليدين. هذا، وشارك النجم ليونيل ميسي في التدريب الجماعي للمنتخب الأرجنتيني أمس بشكل طبيعي بعد غيابه عن آخر مباراة لفريقه باريس سان جرمان بسبب نزلة برد، ليقترب من المشاركة كأساسي في مواجهة فنزويلا. ووصل ميسي الثلاثاء للأرجنتين قبل أن يشارك في تدريب اليوم بشكل طبيعي وفقا للصور التي نشرها الاتحاد الأرجنتيني. وشوهد صاحب القميص رقم 10 خلال الجزء المسموح به من التدريب لوسائل الإعلام في حالة رائعة وبمعنويات عالية.