بيروت - ناجي شربل ووكالات



تعادلت السعودية مع الصين ١ - ١، وضمنت بلوغها كأس العالم في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، وذلك في الجولة التاسعة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022، كما فاز منتخب اليابان على مضيفه أستراليا 2-0.



وغرد موقع المنتخب السعودي بعد التأهل «السادسة تمت!» مرفقا بوسم #صقورنا_إلى_كأس_العالم.



وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في بيان إن التأهل «يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية، ودليل لما يتميز به اللاعب السعودي من قدرات فنية كبيرة»، فيما غرد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل «بعد توفيق الله، حصاد أكثر من عامين من العمل الجاد، مبروك للقيادة وللشعب السعودي شريكنا في هذا التأهل المستحق.. شكرا رجال الأخضر».



ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقا مع الصين في مدينة الشارقة في الإمارات، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات، ولن يكون بمقدورها اللحاق بالمتصدرين.



وباتت السعودية أكثر منتخب عربي يشارك في النهائيات (6)، وقد تعادلها تونس والمغرب بحال تأهلهما الأسبوع المقبل.



ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين (أحدهما أستراليا) على أن يلاقي الفائز بينهما خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال.



منتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، عاد بقوة عبر تحقيق ستة انتصارات متتالية، فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة تواليا دون انقطاع منذ 1998.



في أستراليا، سجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.



وفي مباراة هامشية، تغلب المنتخب العماني على فيتنام بهدف نظيف سجله خالد الهاجري (٦٥)، ليرفع الفائز رصيده الى ١١ نقطة في المركز الرابع، فيما بقي فيتنام برصيد ٣ نقاط في المركز السادس والأخير.



وانتزع منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الأولى بفوزه الثمين على إيران 2-0. وكان الفريقان ضمنا التأهل إلى النهائيات قبل مباريات هذه الجولة من التصفيات، ولكن المنتخب الكوري انتزع صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى



23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الإيراني الذي تراجع للمركز الثاني.



إلى ذلك، تعرض منتخب لبنان لخسارة ثقيلة أمام ضيفه المنتخب السوري بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا، وبذلك فقد لبنان أمله في متابعة التصفيات من بوابة الملحق الآسيوي إذ ستؤول البطاقة إلى المنتخب الإماراتي، وبالتالي ستكون مباراتهم الأخيرة أمام إيران في مشهد 29 الجاري تحصيل حاصل.