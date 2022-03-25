قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه تلقى اهتماما من بريطانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى روسيا وتركيا باستضافة بطولة أوروبا 2028. كما أبدت روسيا وتركيا اهتماما باستضافة بطولة أوروبا 2032 وفقا لـ«يويفا» الذي قال أيضا إن إيطاليا أعلنت عن نيتها التقدم بعرض لاستضافة هذه النسخة من البطولة.



ويشمل الحد الأدنى من المتطلبات وجود 10 ملاعب متاحة، أحدهما بسعة 60 ألف مشجع على الأقل وملعبان بسعة 50 ألف مشجع على الأقل.



وستعلن قائمة المتقدمين للاستضافة في أبريل وتتحدد الدول الفائزة باستضافة بطولتي أوروبا 2028 و2032 في سبتمبر من العام المقبل. وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا 2024.