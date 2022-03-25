لم تستبعد نجمة التنس الأسترالية أشلي بارتي إمكانية عودتها لملاعب التنس بعد قرارها «الصادم» بالاعتزال.



ولدى سؤالها بشأن إمكانية تراجعها عن قرار الاعتزال، قالت بارتي «لا يمكن استبعاد أي شيء، الطريق لا يزال طويلا». وألمحت بارتي إلى إمكانية العمل في قطاعات الناشئين في بلادها، مضيفة «مشاهدة الابتسامة على وجوه اللاعبين الصغار تذكرني بنفسي عندما بدأت اللعب». وأكدت تطلعها للعمل مع اللاعبين الصغار «في شتى أطياف المجتمع، مشاهدة الابتسامة على وجوه الأطفال لدى حصولهم على فرصة ممارسة التنس، هذا يذكرني ببداية مسيرتي».



وأكدت بارتي أنها أعلنت الاعتزال «في الوقت الصحيح.. التوقيت هو كل شيء، أؤمن تماما بذلك، وبالنسبة لي الوقت صحيح».



وأعلنت بارتي، المتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، اعتزال اللعبة من أجل «ملاحقة أحلام أخرى» في حياتها.