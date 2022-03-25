سعود عبدالعزيز



تقدم مواطن إلى مخفر شرطة القشعانية وأبلغ عن تعرض عزبته للإتلاف من قبل 35 رأس إبل، مشيرا إلى أن شخصا سودانيا كان على متن مركبة كان برفقة الإبل. وذكر المصدر ان قطيعا من الإبل تجاوز الـ 35 رأسا كان يصطحبها راع سوداني قامت بإتلاف شبك العزبة والدخول إليها والتهام أشجار السدر، وقدم المبلغ رقم المركبة التي كان يستقلها الراعي وقدم صورا لما لحق بعزبته الواقعة في منطقة «الرتقة» تظهر التلفيات.



على صعيد آخر، تقدم شخص من غير محددي الجنسية ببلاغ الى مخفر شرطة الصبية وأبلغ عن قيام مجهول بسرقة 3 تلفزيونات من داخل مخيمه.



على صعيد آخر، تقدم مواطن الى مخفر شرطة العدان وأبلغ عن مجهول سرق هاتفين من داخل مركبته وقدم بيانات الهاتفين «سريال نمبر»، وسجلت قضية برقم 64/2022.



من جهة اخرى، تقدم وافد من الجنسية الباكستانية إلى مخفر شرطة الشامية وابلغ عن وافدين قاما بالاعتداء عليه بالضرب واتلاف هاتفه باستخدامه كأداة ضرب على الرأس خارج ميناء الشويخ اثر خلاف ومشادة جمعت بينهم، وسجلت قضية اعتداء بالضرب واتلاف مال الغير، وجار ضبط الوافدين وهما من الجنسية المصرية ويعملان على شاحنة لنقل البضائع من ميناء الشويخ.