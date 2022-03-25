مبارك التنيب



خلصت التحريات التي قام بها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشأن بلاغ تقدم به وافد اردني رغب في تصنيفها كقضية نصب واحتيال بمستحضرات طبية قيمتها 12.700 دينار، إلى أنه غير صادق، وان كل ما حدث هو خلاف بسبب عدم تطابق مواصفات المواد الطبية المتفق عليها، مما أدى الى فسخ العقد المبرم بينهما وانه لا يوجد نصب في الواقعة حسبما ذكر المدعي.



وكان وافد اردني من مواليد 1996 تقدم الى مخفر ميدان حولي، وقال انه تعرف على وافد مصري أوهمه بجلب مستحضرات طبية وتجميل، وانه اقتنع بأن المشروع مربح، وانه سلم المدعى عليه المبلغ على دفعات وفي صورة شيكات دون ان يفي بما تم الاتفاق عليه.



وقال مصدر امني: احيلت القضية الى المباحث والتي تواصلت مع المدعى عليه وحضر طواعية، ولدى سؤاله عن الادعاء اكد أن المبلغ غير صادق وهذا ما خصلت اليه التحريات ايضا، كما قدم قائمة بشخصيات من نفس جنسيته وأيضا وافد اردني، حيث اكدوا صحة كذب الادعاء وانه شرع في الاستيراد، ولكن تبين له ان المستحضرات لن تتم الموافقة عليها، فتراجع عن المشروع وأعاد ما تسلمه.