واصلت محكمة الاستئناف عقد جلسات استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة «فرح أكبر»، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.



وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى 26 مايو المقبل لتفريغ كاميرات مستشفى العدان وحضور الطبيب الشرعي بعدما كان مقررا حضوره في جلسات سابقة.



يذكر أن المتهم يعترض في استئنافه على الحكم الأولى الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة - القتل عمدا مع سبق الإصرار - خطف قاصر بالقوة - تهديد بإلحاق الضرر - إتلاف مركبة عمدا - السير على رصيف المشاة - الدخول عكس السير.