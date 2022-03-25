تحت رعاية وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اختتمت صباح امس منافسات بطولة قوة الإطفاء العام الأولى للبادل 2022 التي أقيمت بدعم رسمي من بيت التمويل الكويتي ومجموعة بوشهري وناتريزي للأكل الصحي وملاعب بادل سيتي وعود بوتيك وتشارمينج لايت لتنظيم المناسبات بمشاركة 32 فريقا من مختلف قطاعات وادارات قوة الإطفاء العام التي انطلقت في 22 من الشهر الجاري وأقيمت على ملاعب جمعية المهندسين الكويتية بنظام خروج المغلوب.



وقد حصل على المركز الأول فريق المقدم حسين صفر والنقيب سالم فايز من ادارة شؤون القوة وحصل على المركز الثاني فريق الرائد حمزة المزيدي والنقيب علي المرهون من ادارة العلاقات العامة والاعلام وحصل على افضل لاعب النقيب سالم فايز.



وتقدم الفريق خالد المكراد بالشكر الجزيل لبيت التمويل الكويتي وباقي الرعاة على دعمهم لهذه البطولة التي حظيت بمنافسات قوية بين الفرق المشاركة، كما أشاد بجهود إدارة العلاقات العامة والاعلام التي كانت مميزة في التنظيم والتنسيق للبطولة.



قام الفريق خالد المكراد بتتويج الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني عقب انتهاء المباراة الختامية وتكريم أفضل لاعب والمنظمين.



وحضر الحفل عدد من قيادات الاطفاء والدفاع والداخلية والحرس والهيئة العامة للرياضة.