عبدالله قنيص



أحيلت مركبة نوع باص إلى الأدلة الجنائية والتحفظ عليها وعلى موجودات بها عبارة عن براميل معبأة بالديزل المسروق وسجلت قضية شروع بالسرقة ليلا بوسيلة غير عادية. وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالا من مسؤول نوبة بشركة نفط الكويت أبلغ بأن كاميرات المراقبة رصدت مركبة باص داخل منطقة محظورة ليتم تتبعها إلا ان قائدها فر ليتم تتبع المركبة والتي دخلت الى مزرعة بـ «أم نقا» وهرب قائدها وتبين من الاستعلام عن المركبة انها تعود الى وافد يحمل الجنسية الباكستانية لكنه غير متواجد داخل البلاد حسب سجلات وزارة الداخلية وجار ضبط المتهم عبر رجال المباحث.