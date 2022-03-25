عبدالله قنيص



تمكن رجال الأمن الجنائي «إدارة بحث وتحري منطقة سلوى» من القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب عدة وقائع سرقة عن طريق الحيلة، واعترف المواطن بعد ضبطه وعرضه على عدد من المجني عليهم بأنه يقوم بهذه السرقات للإنفاق على تعاطيه المواد المخدرة، كما أرشد عن محلات يقوم ببيع المسروقات لها تم استدعاؤهم والتحقيق معهم ومعرفة ما إذا كانوا على علم بأن المشتريات التي باعها اللص لهم مسروقة وأيضا استرجاع الأجهزة.



واستنادا إلى مصدر أمني فإن 4 قضايا سجلت في منطقة سلوى وتضمن ان هناك شخصا تواصل مع مواطنين ومقيمين وأبدى رغبته في شراء بلاي ستيشن 5 ومن ثم يطلب منهم الحضور إلى منزله (هكذا يقول لهم) وحين يحضرون يقوم بمعاينة الجهاز ويطلب منهم برهة للوصول إلى منزله حتى يأتي إليهم بالمال ومن ثم يقوم بالاختفاء وحينما يطرقون أبواب المنزل يتم إبلاغهم بأنه لا أحد اشترى منهم شيئا وعليهم التوجه إلى المخفر. وأضاف المصدر: تم عمل كمين للمتهم حول ذات المنزل ولدى حضور مجني عليه جديد وسلمه الجهاز تم ضبطه، واعترف باستدراجه المجني عليهم بهذه الطريقة وانه اختار المنزل الذي لا يعرف ملاكه لأنه مكان مناسب يستطيع ان يدخل إليه ويخرج منه من الجهة الأخرى. وأرشد عن محلات في شارع ابن خلدون في حولي يقوم ببيع الأجهزة المسروقة لها.