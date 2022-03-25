قضت دائرة الجنايات التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة الكلية القاضي فيصل الحربي وعضوية السادة القضاة الأفاضل ناصر البدر وأحمد سمير لطفي وحمد الوزان ببراءة ثلاثة سجناء من الاعتداء على سجين.



تخلص الواقعة فيما قرره المجني عليه النزيل بالسجن المركزي بأنه حال تواجده داخل العنبر قام المتهم الثاني بالاعتداء عليه بالضرب في الوجه والظهر بواسطة يديه، وقام باصطحابه خلف احد الستائر بالعنبر لتنفيذ الواقعة وباستجواب المتهمين انكروا التهمة المنسوبة إليهم.



وأثناء نظر القضية حضر عن المتهم الأول المحامي بشار النصار الذي ترافع ودفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود دليل على الواقعة وعدم معقوليتها وعدم جواز الاعتداد بأقوال المجني عليه، مبينا أن الواقعة حسب زعم المجني عليه كانت داخل العنبر الذي يتواجد فيه ما يزيد على 122 سجينا ومليئا بالكاميرات ورجال أمن وأنه لا يتصور عدم وجود شاهد على الواقعة نهائيا لا من السجناء ولا من العسكر ولم يظهر بكاميرات المراقبة أي شيء يؤيد أقوال المجني عليه.