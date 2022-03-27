هادي العنزي



حصدت لاعبات منتخب الكويت للملاكمة للسيدات نصيب الأسد من الميداليات الذهبية في البطولة الدولية الأولى للملاكمة للسيدات، بعدما توجن بأربعة مراكز أولى من إجمالي 7 مواجهات نهائية في البطولة التي اختتمت مساء أمس الأول على صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة محمد منسي، وأشرف على إدارة النزالات رئيس لجنة الحكام مجبل العازمي. وشهدت بطولة الملاكمة الدولية الأولى للسيدات مشاركة 32 ملاكمة من الكويت (منظم البطولة)، السعودية، مصر، ألمانيا، نيجيريا، الأردن وتونس، منافسات قوية في المباريات النهائية، إذ أبدت فاطمة حيات سعادتها واعتزازها بأول بطولة دولية لملاكمة السيدات تقام بالكويت، وبالإنجازات التي حققتها البطلات، والمشاركة الإيجابية للملاكمات السعوديات.



وأشادت حيات بالبداية الواعدة لعديد الملاكمات، مضيفة: «قدمت إيمان المضف ونورة المطيري أداء متكاملا بدنيا وفنيا، ونأمل مواصلة التطور لمشاركة متميزة في دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) الصيف المقبل بالصين». من جانبه، أكد محمد منسي أن البطولة نجحت في تسجيل حضور مشرف للفتاة الكويتية، مضيفا: «جاءت المشاركة الدولية الأولى للملاكمات متميزة وناجحة بامتياز، وسيقوم اتحاد الملاكمة بتنظيم العديد من البطولات القادمة للسيدات في الفترة المقبلة، كما نسعى لمشاركة أكثر من لاعبة في دورة الألعاب الآسيوية (الاسياد) المقبلة».



وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فضة العصفور (الكويت) بذهبية وزن 50 كغم، وفي وزن 54 كغم أحرزت روان المسلم ثاني ذهبيات الكويت، فيما حصدت السعودية سلمى السماري ذهبية وزن 57 كغم، وفي منافسات وزن 60 كغم توجت كرستين روتير (المانيا) بالذهبية، وكان الصراع على الذهب في وزن 66 كغم كويتيا خالصا، وتمكنت نورة المطيري من الفوز على موضي المزيعل، كما فازت إيمان المضف بذهبية وزن 75 كغم وحصدت جوري سمير (مصر) على ذهبية وزن 80 كغم.