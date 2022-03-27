مبارك الخالدي



أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن انطلاق مواجهات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمير للموسم الجاري الجمعة 1 أبريل المقبل. وجنبت القرعة فريق الكويت حامل اللقب خوض الدور التمهيدي، اذ سيظهر في الدور ربع النهائي. وسيفتتح فريقا خيطان واليرموك مواجهات الدور التمهيدي الجمعة المقبل، وتستأنف المواجهات الأحد 3 أبريل بإقامة مبارتين، حيث يلتقي الشباب مع التضامن وبرقان مع الفحيحيل، وتستكمل المواجهات الاثنين 4 أبريل بلقاء ناري يجمع القادسية مع كاظمة، ولقاء آخر بين السالمية والساحل. وتختتم مباريات الدور التمهيدي الثلاثاء الذي يليه، حيث يلتقي الجهراء مع النصر والعربي مع الصليبخات. كما أعلنت لجنة المسابقات استئناف بطولة دوري stc للدرجتين الممتازة والأولى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، حيث تنطلق الجولة الـ 15 للدوري الممتاز في 8 أبريل المقبل، وتختتم في 10 منه، فيما تقام الجولة الـ 16 من البطولة في 13 منه وتختتم في 15 منه. وكشفت لجنة المسابقات عن مواعيد الجولات الثلاث المتبقية من دوري الدرجة الاولى لتقام الجولة الـ 18 في 11 من الشهر المقبل، والجولة الـ 19 في 16 منه، وتختتم البطولة بإقامة الجولة العشرين في 22 منه والتي ستشهد تتويج الفريقين المتأهلين إلى الدوري الممتاز.