يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بالنادي العربــي في الـ 6.15 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز لكرة اليد، ويملك الأخضر 8 نقاط فيما يمتلك السالمية 16 نقطة. ويواجه القادسية (14 نقطة) القرين (نقطتين).



في المباراة الأولى يسعى العربي للهروب من قاع الترتيب حيث تبقت له في أرضية الملعب 12 نقطة يجب أن يحصل عليها جميعها دون استثناء إذا ما أراد البقاء في دوري الأضواء ولن تكون المهمة سهلة. بينما السالمية يبحث عن طريق لمنصة التتويج وقد ضمن بصورة كبيرة البقاء في دوري الأضواء.



من جانب آخر، توج فريق الناشئين تحت 17 سنة في نادي القرين بلقب الدوري العام بعد تعادله في المباراة النهائية مع الكويت 33-33 لينهي القرين المنافسات برصيد 29 نقطة بينما حل الكويت بوصافة الترتيب برصيد 28 نقطة وحل كاظمة في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.



إلى ذلك، اختتمت صباح أمس فعاليات مهرجان الاتحاد الرياضي المدرسي الأول الذي أقيم بالتعاون مع اتحاد كرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وشهد المهرجان حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحادين.